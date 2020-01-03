Сын экс-президента Грузии идет на поправку

Сын первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия не нуждается в дополнительном хирургическом вмешательстве, врачи оценивают его состояние как стабильное. Об этом сообщила его супруга Анна Джабаури.

"Цотне Гамсахурдия находится в американской клинике Турции. Он проходит лечение и обследования. Его положение стабильное, он не нуждается в проведении какой-либо операции", - поведала она.

По словам Джабаури, врачи будут наблюдать за его состоянием в турецкой клинике на протяжении одного месяца, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, Цотне Гамсахурдия подвергся нападению вечером 19 декабря на Гальской улице в центре Тбилиси. По словам очевидцев, несколько человек напали на него, когда он вышел из дома. В ходе завязавшейся драки он получил несколько ножевых ранений и удары тупым предметом и был доставлен в больницу.



