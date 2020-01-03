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УЕФА включил в ТОП-50 талантов Европы футболистов из России и Грузии

УЕФА включил в ТОП-50 талантов Европы футболистов из России и Грузии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своем официальном сайтесписок из 50 перспективных футболистов, за которыми стоит следить в наступившем 2020 году.

В список попали четыре представителя российского чемпионата: грузинский полузащитник казанского "Рубина" Зурико Давиташвили, игроки ЦСКА Вадим Карпов и Арнор Сигурдссон (Исландия), нападающий "Краснодара".

Также в ТОП-50 вошли такие футболисты, как: Анту Фати ("Барселона"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Рис Джеймс ("Челси"), Бубакар Камара ("Марсель"), Ли Кан Ин ("Валенсия"), Деян Кулушевски ("Аталанта"), Габриэл Мартинелли, Букайо Сака (оба – "Арсенал"), Ноа Ланг ("Аякс") и другие.

 

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