Пожарная-спасательная служба Грузии обзавелась эксклюзивными машинами

В Грузии в распоряжение пожарно-спасительной службы поступило 30 новых европейских пожарных машин, соответствующих современным стандартам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства внутренних дел.

Заместитель министра внутренних дел Грузии Иосиф Челидзе вместе с главой Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темуром Мгебришвили представил 30 новых пожарных машин, которые в 2020 году они будут распределены по нескольким городам страны: Тбилиси, Батуми, Кутаиси (Имерети), Боржоми (Самцхе-Джавахети), Зугдиди (Самегрело-Земо Сванети), Рустави (Квемо Картли) и Сигнахи (Кахети).

Пожарная техника высокой проходимости создана специально для Грузии на немецком заводе компании Magirus в Германии.Техника собрана с учетом рельефных условий Грузии.

В частности, пожарные машины оснащены насосами высокого и низкого давления, имеют 4,5-тонный водяной бак и 300-литровый пенный бак. В машинах также смонтировано все нужное пожарно-спасательное оснащение, которое полностью автоматизировано. В случае необходимости, возможно перевестись на механическое управление.



