Нефть подскочила в цене на фоне новостей об убийстве иранского генерала

Нефть дорожает более чем на 2% на новостях об убийстве Касема Сулеймани - главы сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Так, по состоянию на 6:01 (мск) стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent c поставкой в марте поднималась до 68,09 доллара за баррель (рост на 2,76%. В свою очередь, нефть WTI подорожала до $62,86 за баррель (рост на 2,75%).

Напомним, ранее США подтвердили, что нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит глава сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.