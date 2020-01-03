Казбек Коков подарил елку тяжелобольному ребенку в Кабардино-Балкарии

Глава Кабардило-Балкарии Кабзек Коков подарил елку семье тяжелобольного мальчика. Благодарность руководителю региона разместила на своей странице в социальной сети Instagram его мать.

Женщина поведала, что много денег ушло на лекарства и на новогоднюю елку уже не хватало. И тут пришла посылка от главы республике: в большой коробке была елка!

"Сколько было радости, счастья в глазах Даниила. Спасибо Вам огромнейшее, Казбек Валерьевич. Вы подарили радость не только ребенку, но и мне", - цитирует женщину "Регион Online".

В настоящее время семья продолжает сбор денег от неравнодушных людей на лечение ребенка.