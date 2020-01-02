США спровоцировали Иран на объявление войны?

Соединенные Штаты взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. "По распоряжению президента (Дональда Трампа) вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани — главу сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которую США внесли в список иностранных террористических организаций", - говорится в заявлении Пентагона.

В американском военном ведомстве также отметили, что операция имела целью предотвратить дальнейшие нападения со стороны Ирана. В Пентагоне также уточнили, что США продолжат защищать свои интересы в регионе, предпринимая для этого необходимые с их точки зрения действия.

Гибель генерала Касема Сулеймани подтвердили также в Иране, о чем сообщил государственный телеканал IRINN, ссылаясь на заявление КСИР. По данным телеканала, генерал был убит в результаты атаки американских вертолетов.

Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест США через поверенного в делах Швейцарии, представляющего интересы Вашингтона. "После убийства военачальника Сулеймани американскими силами поверенный в делах Швейцарии, представляющий интересы США, был вызван (в МИД Ирана), где ему был заявлен решительный протест Ирана", - написал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в социальной сети Twitter. В документе отмечено, что ответственность за убийство генерала Сулеймани лежит на США.

Комментируя смерть Касеми, верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель главы спецподразделения "Кудс". "Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников", - говорится в заявлении Хаменеи, объявившего трехдневный траур в связи с гибелью генерала.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани и министр обороны страны Амир Хатами также пообещали США месть и "сокрушительный ответ" на гибель Сулеймани. "Безусловно, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление", - сказано в заявлении Рухани.

"Убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Америке", - отметил президент Исламской Республики.

Со своей стороны, глава оборонного ведомства пообещал дать "сокрушительный ответ" тем, кто стоит за гибелью командующего спецподразделением "Кудс" КСИР, подчеркнув, что "это преступление" является доказательством "низости Большого сатаны" (так США называют в Иране – прим. ред.) и их поддержки терроризма в регионе.