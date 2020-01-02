Жителей Ставрополья экстренно предупредили о природных катаклизмах

В Ставропольском крае 3 и 4 января ожидаются туман и гололедица, местами возможны пожары и оползневые явления. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Согласно прогнозу синоптиков, сложные погодные условия могут привести к авариям на дорогах, нарушениям в работе транспорта и травматизму у пешеходов.

Кроме того, в центральных районах края возможны пожары. В частности, вероятность природных пожаров существует в Петровском муниципальном округе, где низовые беглые и низовые устойчивые – кустарники, сухая трава –площадью не более 7 га. В МЧС отмечают, что в регионе в эти дни будет сохраняться чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Также возможны оползневые явления.