Греция, Израиль и Кипр попросили Турцию не вмешиваться в конфликт в Ливии

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадис обратились к Турции с призывом не вмешиваться в конфликт в Ливии.

"Решение Турции развернуть войска в Ливии представляет опасную угрозу для региональной стабильности. Это решение является грубым нарушением резолюции 1970 (2011) Совета безопасности ООН, которое вводит эмбарго на поставки оружия в Ливию, и серьезно подрывает усилия международного сообщества по поиску мирного, политического урегулирования ливийского конфликта", - говорится в совместном заявлении лидеров Греции, Израиля и Кипра.

Они также отмечают, что данное решение свидетельствует об "опасной эскалации конфликта и значительном ухудшении ситуации". "Турция не должна нарушать Ливийское политическое соглашение и соответствующие резолюции ООН", - сказано в заявлении.