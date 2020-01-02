Число авиакатастроф в мире сократилось вдвое

В 2019 году число авиакатастроф снизилось по сравнению с 2018 годом в два раза. Об этом говорится в ежегодном отчете "Обзор гражданской авиации 2019" нидерландской консалтинговой компании To70.

По ее информации, всего за 2019 год в мире произошло 86 авиапроисшествий, в восьми из которых погибли люди. В 2018 году число крушений составляло 160, при этом погибшие были в 13 из них. Число жертв авиакатастроф сократилось более чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.

Таким образом, согласно оценкам экспертов, в настоящее время на 5,5 млн рейсов приходилась одна смертельная авиакатастрофа, передает РИА Новости.

Самыми крупными авиакатастрофами 2019 года стали крушения самолетов Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" и Fokker 100 авиакомпании Bek Air.