Кадыров осчастливил троих малышей

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сегодня о том, что исполнил желания троих детей, послания которых были им найдены на Кремлевской елке. Об этом он написал на странице Вконтакте.

"Семилетний Мажаев Абубакар хотел побывать в Москве и посмотреть, как в столице нашей отмечают Новый год. В тот же день я дал поручение немедленно организовать поездку для мальчика. В итоге вместе со своей мамой он был в Москве уже 31 декабря", - сообщил он, отметив, что Абубакара ждала красочная развлекательная программа и набор игрушек.

"Еще в одном письме с елки мальчик Рамзан Малуев написал о своей мечте получить ноутбук. Это желание также выполнено", - отчитался Кадыров, добавив, что Рамзан уже приступил к освоению ноутбука.

"Ну, а с автором третьего письма, школьницей из Гудермеса Линдой Мачиговой, согласно ее просьбе, я лично встретился в канун Нового года", - сообщил чеченский лидер.

"Я вручил ей от РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова подарки, а министру здравоохранения ЧР Эльхану Сулейманову поручил взять под особый контроль все вопросы, связанные с ее лечением", - обратил внимание он.

В заключение Рамзан Кадыров поздравил "всех с Новым годом" и пожелал благополучия, удачи и успехов.