Трамп призвал Эрдогана не вмешиваться в Ливию

Вмешательство в Ливию осложнит обстановку в этой стране, заявил президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Президент США сегодня провел [телефонный] разговор с президентом Турции. Лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы", - говорится в распространенном в четверг сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Президент Трамп заявил, что иностранное вмешательство осложнит ситуацию в Ливии", - цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что Великое национальное собрание Турции (ВНСТ, парламент) поддержало законопроект, который предусматривает возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию.