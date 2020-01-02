США накажут Северную Корею?

Вашингтон готов ответить на "плохое поведение" Пхеньяна, заявил в четверг министр обороны США Марк Эспер, отметив, что это произойдет "в случае необходимости".

"Я уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи, если они посчитают необходимым сражаться с нами", - сказал он, подвергнув, что помощь американской стороне окажут региональные союзники, в том числе Южная Корея.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи, что Пхеньян продолжит разработку стратегического оружия до тех пор, пока американская сторона проводит в отношении Северной Кореи враждебную политику. Он также заверил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое оружие.