Израиль, Греция и Кипр начали газопровод EastMed

Сегодня в Афинах было подписано межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed.

На церемонии, состоявшейся во Дворце Заппион соглашение подписали министры энергетики Греции Костис Хадзитакис, Израиля Юваль Штайниц и Кипра Георгиос Лаккотрипис. На церемонии также присутствовали премьер-министры Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никоса Анастасиадиса.

Процедура заключения соглашения завершится подписанием Италией, дата пока не определена, отмечает РИА Новости.

Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed будет поставлять газ из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу.