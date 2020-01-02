Закир Гасанов проверил боеготовность подразделений ПВО Азербайджана

Руководители Министерства обороны Азербайджана в соответствии с поручением главы республики, верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева посетили одно из подразделений противовоздушной обороны (ПВО) в целях проверки боеготовности.

В Минобороны сообщили о том, что были отработаны вопросы приведения поднятых по тревоге подразделений в состояние полной боевой готовности, усиления боевого дежурства, защиты важных объектов и другие действия.

После осмотра боевой техники и средств ПВО, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил учебно-боевые навыки личного состава.

Пожелав личному составу новые успехи и достижения в новом году, глава ведомства дал соответствующие указания в связи с более оперативным и эффективным выполнением боевых задач, а также предстоящими в текущем году мероприятиями по противовоздушной обороне, передает Trend.