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Закир Гасанов проверил боеготовность подразделений ПВО Азербайджана

Закир Гасанов проверил боеготовность подразделений ПВО Азербайджана
Закир Гасанов проверил боеготовность подразделений ПВО Азербайджана
Закир Гасанов проверил боеготовность подразделений ПВО Азербайджана
Закир Гасанов проверил боеготовность подразделений ПВО Азербайджана

Руководители Министерства обороны Азербайджана в соответствии с поручением главы республики, верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева посетили одно из подразделений противовоздушной обороны (ПВО) в целях проверки боеготовности.

В Минобороны сообщили о том, что были отработаны вопросы приведения поднятых по тревоге подразделений в состояние полной боевой готовности, усиления боевого дежурства, защиты важных объектов и другие действия.

После осмотра боевой техники и средств ПВО, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил учебно-боевые навыки личного состава.

Пожелав личному составу новые успехи и достижения в новом году, глава ведомства дал соответствующие указания в связи с более оперативным и эффективным выполнением боевых задач, а также предстоящими в текущем году мероприятиями по противовоздушной обороне, передает Trend.

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Вестник Кавказа

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