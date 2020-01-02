Суд разрешил Нетаньяху формировать коалицию

Петиция 67 истцов, требовавшая лишить премьер-министра Биньямина Нетаньяху права формировать правительственную коалицию по итогам предстоящих 2 марта вторых повторных парламентских выборов, была отклонена Высшим судом справедливости Израиля (БАГАЦ).

Партия премьера "Ликуд" приветствовала решение суда. "БАГАЦ поступил правильно, отклонив петицию. Наша позиция остается неизменной: при демократии только народ решает, кто будет им руководить", - цитирует представителя партии ТАСС со ссылкой на израильское государственное радио Kan.