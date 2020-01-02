Трамп и Эрдоган обсудили Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера в четверг.

"Наш президент провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, а также коснулись региональных вопросов", - сказал он, отметив, что Эрдоган выразил сожаление по поводу нападения на силы безопасности США в Ираке.

Турецкий лидер также отметил, что удовлетворен прекращением атак на посольство США в Багдаде.

Также стало известно, что главы государств подчеркнули важность решения региональных проблем дипломатическим путем и договорились об усилении сотрудничества для достижения взаимных целей в двусторонних отношениях, передает РИА Новости.