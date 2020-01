Как американо-иранские отношения повлияют на нефтяные цены

Цены на нефть чувствительны к геополитическим конфликтам. Напряжение между США и Ираном вновь возросло после атаки на американское посольство в Багдаде. Ситуация, по мнению экспертов, скажется на нефтяных ценах. Market Realist в материале Could US and Iran Tension Impact Oil Prices? отмечает, что сторонники «иракских шиитских ополченцев» совершили это нападение в ответ на авиаудар со стороны США. На прошлой неделе в результате ракетного обстрела в Киркуке погиб американский военнослужащий.

Трамп обвинил Иран

Президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере, что «Иран убил американского контрактника и многих ранил. Мы решительно отреагировали, и всегда будем так делать. Теперь Иран руководит атакой на американское посольство в Ираке. Они будут нести за это ответственность». Администрация Трампа может ввести более жесткие санкции против Ирана. В прошлом году США и Иран оказались на грани войны после того, как Иран сбил американский беспилотник.

В ноябре 2019 года США наложили санкции на политиков, которые имеют связи с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. В сентябре США обвинили Иран в атаке с помощью дрона на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Что могло бы спровоцировать Иран

Хаменеи хочет, чтобы США отменили санкции на экспорт иранских энергоресурсов. Аналитики полагают, что Иран мог совершить атаки на «ближневосточные нефтяные цели», чтобы заставить США начать переговоры. Иранская экономика находится в плачевном состоянии из-за этих санкций.

Согласно данным МВФ, ВВП Ирана сократился в 2019 году на 9,5%. В этом году снижение ВВП может продолжиться. Добыча иранской нефти упала ниже одного миллиона баррелей в сутки, по сравнению с 2 млн баррелей в сутки до введения санкций.

Новый виток напряжения в отношениях между США и Ираном не даст возможности начать переговоры в обозримом будущем. Если США сохранят санкции против Ирана в этом году, то цены на нефть могут пойти вверх. В первые полгода мировой нефтяной рынок, скорее всего, останется перенасыщенным, а Ормузский пролив вновь может стать яблоком раздора. В прошлом году движение нефтяных танкеров через пролив оказалось под угрозой.

Согласно данным Управления информации по энергетике США, в 2018 году объем грузоперевозок нефти, конденсата и нефтепродуктов через пролив составлял 20,7 млн баррелей в сутки. Большая часть морского нефтяного экспорта Саудовской Аравии осуществляется через Ормузский пролив. В 2018 году доля нефтяных поставок из стран Персидского залива в США через пролив составила 1,4 млн баррелей в сутки. Любой конфликт в Ормузском проливе может привести к резкому росту цен на нефть.