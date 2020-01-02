Фиолетово горело в Армении

Пожар площадью несколько гектаров вспыхнул неподалеку от молоканского села Фиолетово в Лорийской области Армении. Об этом информирует пресс-служба МЧС республики.

Уточняется, что сигнал тревоги поступил накануне утром. Звонивший сообщил, что недалеко от перевалов у города Дилижан наблюдаются признаки пожара. Возгорание началось в труднодоступной местности, поэтому пожарным не удалось провести работы по тушению и пожар погас сам.

Прибывшие на место ЧС сотрудники ведомства провели дежурство на случай будущего возгорания, передает Sputnik Армения.