Фейерверки убили 30 обезьян

В пожаре, который унес жизни более 30 животных, включая старейшую гориллу Европы по имени Масса, подозревают 60-летнюю женщину и двух ее дочерей. Власти немецкого города Крефельд подтвердили, что после пожара 1 января, который, по мнению следователей, произошел в результате запуска бумажных фонариков в новогоднюю ночь, в полицию с повинной пришли три женщин, отмечает Euronews в материале Mother and daughters investigated over German zoo fire that killed 30 animals.

Женщин обвиняют в поджоге в результате неосторожного обращения с огнем, за что предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет.

Хотя запуск фейерверков не запрещен и массово распространен в Германии на Новый год, использовать китайские фонарики незаконно.

В среду Крефельдский зоопарк объявил, что в огне погибло пять орангутангов, один шимпанзе и две гориллы, а также обезьяны более мелких видов и летучие лисицы.

На пресс-конференции директор зоопарка Вольфганг Дрессен заявил, что двум шимпанзе удалось чудом выжить, они получили небольшие травмы. По данным полиции, подозреваемые купили пять бумажных фонариков через интернет.

Полиция не разглашает информацию о подозреваемых, чтобы избежать расправы над ними. Возникает вопрос, почему в вольере, где жили обезьяны, не было противопожарной системы или пожарной сигнализации. Вольер с обезьянами сгорел дотла.

Вскоре после этого представитель немецкого Общества защиты прав животных Джеймс Брюкнер прокомментировал предположения о том, что причиной пожара могли стать фейерверки: «Если фейерверки стали причиной возгорания, это станет очередным доказательством чудовищных последствий бесконтрольного запуска фейерверков. Необходимо, чтобы в зоопарках и вокруг них были установлены зоны, где частным лицам было бы запрещено запускать новогодние фейерверки. В противном случае, нельзя исключать смертельных случаев, независимо от того, происходит ли это в зоопарках, приютах для животных или на фермах. Надеемся на быстрое расследование трагедии в Крефельде».