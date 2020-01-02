Парламент Турции одобрил законопроект по отправке войск в Ливию

Сегодня Великое национальное собрание Турции (ВНСТ, парламент) поддержало законопроект, который предусматривает возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию.

Так, по итогам голосования, которые огласил спикер ВНСТ Мустафа Шентоп, в голосовании приняли участии 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 – против.

Ранее сообщалось, что данный законопроект был представлен в парламент 30 декабря Партией справедливости и развития, напоминает ТАСС.