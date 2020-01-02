Украина упразднила "Генпрокуратуру"

Генеральная прокуратура Украины перестала существовать. Об этом информирует сайт украинского ведомства.

Отмечается, что подразделение было переименовано в "Офис генерального прокурора" в рамках реорганизации органов прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в прошлом году позиции ведомства в рейтинге общественного доверия были одними из самых низких среди всех органов государственной власти. В ведомстве признали, что прокуратура была "политизированной, разделенной на сферы влияния, а ее деятельность, вместо установления верховенства права, только обостряла в обществе потребность справедливости".