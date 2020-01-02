Карачаево-Черкесия начала "Год образования"

Руководство Карачаево-Черкесии запустит региональную программу развития сферы образования в рамках Года образования, объявленного главой республики Рашидом Темрезовым в 2020 году.

По его словам, республика должна сделать качественный рывок в направлении улучшения образовательной сферы.

"С этой целью следующий 2020 год в Карачаево-Черкесии объявляю Годом образования. Мы разработаем и приступим к реализации собственной региональной программы по развитию сферы образования, в которой постараемся предусмотреть все – начиная от поддержки молодых педагогов, заканчивая созданием новых современных учебных заведений, где дети смогут получить очень качественное образование", - сказал он в новогоднем обращении.