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Карачаево-Черкесия начала "Год образования"

Карачаево-Черкесия начала &quot;Год образования&quot;

Руководство Карачаево-Черкесии запустит региональную программу развития сферы образования в рамках Года образования, объявленного главой республики Рашидом Темрезовым в 2020 году.

По его словам, республика должна сделать качественный рывок в направлении улучшения образовательной сферы.

"С этой целью следующий 2020 год в Карачаево-Черкесии объявляю Годом образования. Мы разработаем и приступим к реализации собственной региональной программы по развитию сферы образования, в которой постараемся предусмотреть все – начиная от поддержки молодых педагогов, заканчивая созданием новых современных учебных заведений, где дети смогут получить очень качественное образование", - сказал он в новогоднем обращении.

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Вестник Кавказа

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