Министр здравоохранения Кубани принял роды в Сочи

Глава Минздрава Кубани Евгений Филиппов провел сегодняшний день в перинатальном центре Сочи.

"Министр принял роды у жительницы Сочи Евгении К.", - поведали в ведомстве, отметив, что Филиппов помог появиться на свет двум мальчикам-двойняшкам.

Отмечается, что по медицинским показаниям женщине необходимо было кесарево сечение. Операцию запланировали на сегодня. В настоящее время новорожденные и их мама чувствуют себя хорошо.

Всего в прошлом году на Кубани на свет появилось 760 двоен и 14 троен, отмечает "КП Краснодарский край".