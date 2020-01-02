Министр здравоохранения Кубани принял роды в Сочи
Глава Минздрава Кубани Евгений Филиппов провел сегодняшний день в перинатальном центре Сочи.
"Министр принял роды у жительницы Сочи Евгении К.", - поведали в ведомстве, отметив, что Филиппов помог появиться на свет двум мальчикам-двойняшкам.
Отмечается, что по медицинским показаниям женщине необходимо было кесарево сечение. Операцию запланировали на сегодня. В настоящее время новорожденные и их мама чувствуют себя хорошо.
Всего в прошлом году на Кубани на свет появилось 760 двоен и 14 троен, отмечает "КП Краснодарский край".
Вестник Кавказа
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