Юбилейный контейнер прошел по маршруту Баку-Тбилиси-Карс
Юбилейный 40-футовый контейнер находился в составе блок-поезда, проследовавшего по маршруту Турция-Казахстан. Состав транзитом через территорию Азербайджана достиг казахстанской железнодорожной станции Жеты-Су.
Стало известно, что состав перевозил легковые автомобили, работающие на дизельном топливе.
Оператором перевозки поезда из Турции в Казахстан – ЗАО ADY Container (дочерняя компании "Азербайджанских железных дорог"), передает Sputnik Азербайджан.
Вестник Кавказа
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