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Saudi Aramco удешевит нефть для Европы

Saudi Aramco удешевит нефть для Европы

Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco пойдет на снижение нефтяных цен на сорта Arab Light для европейских потребителей на $2,2 за баррель с поставкой в феврале.

По данным агентства Bloomberg, экспортные цены на нефть для стран Средиземноморья с поставкой в феврале снизятся на $2,9.

Отмечается, что для американского рынка цена саудовской нефти поднимется на $0,2 за баррель, а для потребителей в Азии – сохранится на текущих позициях, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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