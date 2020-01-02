Украина согласилась на российский газ, но не может его принять

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о том, что страна еще не "созрела" для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.

Он отметил, что украинский газовый рынок должен работать только по правилам Евросоюза и соответствовать требованиям Третьего энергетического пакета, в то время как энергетика страны должна быть интегрирована в европейскую. "Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны", - обратил внимание он.

Кулеба также отметил, что Киев не может наложить запрет украинским компаниям на закупки газа у "Газпрома" в соответствии с договоренностями между ними, при этом "Газпром" станет участником украинского рынка лишь с учетом европейских норм. "Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков", - цитирует собеседника "Интерфакс-Украина".

Кроме того, представитель украинской стороны не исключил, что на определенном этапе "Нафтогаз" начнет прямые закупки топлива у "Газпрома". По словам Кулебы, подобный сценарий будет укладываться в рамки рыночных механизмов, исключающих шантаж и "газовую иглу". "Я убежден, что все это мы оставим позади", - выразил уверенность вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, что 31 декабря в ходе длительных переговоров по соглашению о транзите газа Москва и Киев подписали пакет документов о продлении его еще на пять лет. В соответствии с договоренностями за это время будет прокачано 225 млрд куб м газа.