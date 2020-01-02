Арестован напавший на пост ДПС в Магасе – источник

Один из напавших на пост ДПС в Магасе арестован, сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии, отметив, что палата подозреваемого находится под постоянной вооруженной охраной.

"Напавший на пост ДПС пришел в себя, он арестован, находится в больнице под вооруженной охраной", - сказал собеседник ТАСС, отметив, что дело находится в Главном следственном управлении СК РФ по СКФО.

Кроме того, источник отметил, что подозреваемый пришел в сознание и рассказал правоохранителям об обстоятельствах подготовки и совершения нападения.

Ранее сообщалось, что нападение на пост ДПС в Магасе произошло во вторник. Согласно данным МВД, в результате погиб один полицейский, пострадали трое. Один из нападавших был нейтрализован, второй – ранен. Он был госпитализирван. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".