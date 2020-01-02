Крымский мост останется без талисмана?

Рыжий кот-талисман Крымского моста по кличке "Мостик", на своей страничке Вконтакте сообщил о возможном уходе с "поста".

"Главный кот на Крымском мосту" опубликовал сообщение с словами: "Ухожу! Испугались?".

Впрочем, пушистый талисман не стал слишком нервировать поклонников и внизу уточнил, что собирается в отпуск. "В отпуск. На красный диван и к миске креветок. Заслужил!"

Как отмечает "КП Крым", "Мостик", действительно заслужил новогодний отдых – стройка века завершена: в конце декабря через Керченский пролив началось железнодорожное движение, которое открыл президент России Владимир Путин.