Япония покорилась азербайджанскому бойцу ММА

Азербайджанский боец-легковес Тофиг Мусаев победил всех соперников в традиционном новогоднем турнире по ММА Rizin Gran Prix в Сайтаме (Япония).

В финале Мусаев по очкам победил ветерана Bellator бразильца Патрики Фрейре "Pitbull".

Как передает Trend, Мусаев, несмотря на серьезную травму руки, полученную в первом раунде, продолжил борьбу во втором. Он не только овладел преимуществом в стойке, переводя бой в партер, ему даже удалось выбросить соперника за пределы ринга.

Ранее чемпион в первом раунде нокаутировал американца Джони Кейса.