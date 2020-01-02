В "Нафтогазе" назвали Порошенко лицемером

Критика со стороны бывших властей Украины из-за газового контракта с Россией – это лицемерие, заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко сделал заявление о том, что новый контракт Киева и Москвы по транзиту российского газа в Европу не является победой для страны.

По словам Витренко, когда представители предыдущей власти сейчас критикуют уменьшение объемов транзита, это может выглядеть как лицемерие. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время исполнительный директор "Нафтогаза Украины" подчеркнул, что критика действующей власти от оппозиционных политиков - "это нормально", но перед тем, как критиковать лучше "спросить у тех, кто разбирается в предмете", передает РИА Новости.

"Если вы считаете, что должны быть больше объемы, критикуйте тех, кто допустил строительство "Турецкого потока" и "Северного потока-2", - указал он.

"Если вы считаете, что не нужно было идти ни на какие компромиссы, то критикуйте тех, кто не выполнил задание сделать Украину независимой от импорта газа", - подчеркнул Витренко.