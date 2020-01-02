Житель Крыма стал лотерейным миллионером

Крымчанин стал миллионером, выиграв миллион рублей во время розыгрыша новогоднего тиража лотереи "Русское лото".

В пресс-службе "Столото" также сообщили, что всего в стране появилось 99 новоиспеченных миллионеров. Главный приз - миллиард рублей – достался жителю Москвы.

Уточняется, что больше всего счастливчиков пришлось на Москву и Подмосковье – 20 человек, еще семь - в Санкт-Петербурге, шесть - в Башкортостане, пять миллионеров - в Ростовской области.

Кроме того, стало известно, что общая сумма всех выигрышей составила 3,5 млрд рублей.