Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем

Соединенные Штаты пытались сорвать военно-морские учения России, Ирана и Китая. Об этом заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади.

По его словам, во время трехсторонних маневров американцы и их союзники провели экстренное заседание, направленное на срыв учений", - цитирует Ханзади РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

При этом он подчеркнул, что благодаря отвлекающим маневрам участников учений США не смогли осуществить свой план.

Напомним, с 27 по 30 декабря в в северной части Индийского океана и Оманском заливе состоялись совместные маневры ВМС Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности".