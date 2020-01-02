Капитан "Ахмата" продолжит играть за команду

Капитан грозненского "Ахмата" Ризван Уциев подписал новый контракт с клубом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте чеченской команды.

Новое соглашение с защитником рассчитано до 31 мая 2021 года. Как отмечается, контракт был продлен перед тем, как Уциев ушел в отпуск.

Напомним, 31-летний Уциев выступает за "Ахмат" с 2005 года. В этом сезоне на его счету 14 матчей в чемпионате и Кубке России.