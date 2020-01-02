В новогоднюю ночь в Москве родились более 50 малышей

В ночь с 31 декабря на 1 января в роддомах Москвы появились на свет 53 новорожденных, 30 из которых мальчики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы.

Последний малыш, рожденный в 2019 году, появился на свет в роддоме ГКБ имени С.С. Юдина в 23.50. Его вес составил 3380 граммов. Первая маленькая москвичка в 2020 году родилась в роддоме ГКБ имени В.В. Виноградова в 00:10. Она весит 3150 граммов.