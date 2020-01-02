Эрдоган поведал о новой волне беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что из Идлиба к границе с республикой направляется новая большая группа беженцев.

"Не менее 200-250 тыс. беженцев движутся в сторону нашей границы. Мы пытаемся предотвратить это с помощью определенных мер, но это сложная работа, потому что мы имеем дело с людьми", - цитирует его ТАСС.

Также турецкий лидер подверг критике страны Запада, которые предпринимают меры против протестующих. "Западные города, которые когда-то считались символами власти, порядка и свободы, сейчас превратились в тюрьмы под открытым небом", - подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, в будущем на Западе будут большие бедствия, так как там есть большое количество наркоторговцев, сотрудничающих с террористическими организациями", которые действуют на территории самой республики.