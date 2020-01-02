Тегеран надеется на мирное урегулирование ситуации с Вашингтоном
Советник президента Ирана Хесамеддин Ашена заявил, что Исламская Республика надеется на то, что Соединенные Штаты предпримут меры для мирного урегулирования напряженности между двумя странами.
"Мир будет безопаснее, если США вернутся к дипломатической политике и выполнят свои обязательства", - написал он на своей странице в социальной Twitter.
По словам политика, хотя Тегеран готов к любому исходу ситуации, вариант мирного ее разрешения более предпочтителен, передает ТАСС.
Напомним, 31 декабря перед посольством США в Багдаде началась массовая акция в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболла" иракском городе Эль-Каим, который находится на границе с Сирией.
Вестник Кавказа
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