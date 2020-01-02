У ФК "Краснодар" будет гимн на музыку Циммера

У футбольного клуба "Краснодар" теперь есть новый гимн, который написал знаменитый немецкий композитор Ханс Циммер.

Сегодня в Инстаграме "быков" сообщили, что гимн прозвучит на первом домашнем матче футбольного сезона-2020/21, - передает портал Юга.ру.

Ханс Циммер написал музыку почти к 200 фильмам, мультфильмам и компьютерным играм. Его музыка звучит в мультфильме "Король Лев", в картинах "Интерстеллар", "Пираты Карибского моря", "Код да Винчи", "Гладиатор", "Начало", "Перл-Харбор", "Рок-волна", "Звонок", "Темный рыцарь", "Шерлок Холмс". Композитор также написал музыку к заставке чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России.

Циммер - двукратный лауреат премии "Золотой глобус", трехкратный лауреат "Грэмми" и обладатель премии "Оскар".