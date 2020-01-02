Помпео отложил свою поездку на Украину

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в связи с ситуацией в Ираке, где у американского посольства в Багдаде прошла акция протеста, отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Об этом говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.

Напомним, Помпео должен был посетить данные страны с 3 по 7 января. Новая дата поездки госсекретаря будет определена позднее.

Как следует из заявления, Помпео должен оставаться в Вашингтоне и "следить за ситуацией в Ираке", а также обеспечивать безопасность граждан США в регионе, передает РИА Новости.