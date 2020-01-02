Европа ждет расширения "Южного газового коридора"

Американское информагентство S&P Global Platts прогнозирует расширение "Южного газового коридора" в будущем. Об этом сообщил аналитик S&P Global Platts Джеймс Хакстепп.

По его словам, проект "Южный газовый коридор" вскоре предоставит необходимые транспортные мощности для доставки 16 млрд в кубометров газа в год из Каспийского региона напрямую в Европу. При этом Хакстепп подчеркнул, что первоначально это покроет только 3-4% от общего спроса на газ в Европе, большая доля газа по этому коридору будет транспортироваться в Южную Европу. "S&P Global Platts прогнозирует, что "Южный газовый коридор" в будущем будет расширяться", - сказал он.

Также аналитик агентства подчеркнул, что в общей сложности 6 млрд кубометров газа в год с месторождения "Шахдениз" будет поставляться на турецкий рынок по этому газовому коридору.

"Еще 10 млрд кубометров в год планируется доставить в Грецию, Болгарию и Италию по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который почти завершен и, как ожидается, начнет работу после октября 2020 года. Греция и Болгария заключили контракт на получение 1 млрд кубометров в год каждый с месторождения "Шахдениз-2", 8 млрд кубометров в год будет поставляться в Италию", - цитирует его Тренд.

Кроме того, Хакстепп заметил, что Platts прогнозирует увеличение мощности коридора до 24 млрд кубометров в год к 2023 году и до 31 млрд кубометров в год к 2026 году.

Напомним, "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2", через Турцию в Европу.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью ведущей программы "Мнение" на телеканале "Россия 24" Эвелине Закамской, что "Южный газовый коридор" не является конкурентом российским поставкам газа в Европу. "Иной раз в прессе разных стран мы слышим и видим такие тезисы, что между Россией и Азербайджаном есть какая-то конкуренция. Это категорически не так, никогда этого не было, и уверен, что не будет. Никогда тема энергопроектов, которые осуществляются нами или Россией, не была предметом каких-либо серьезных дискуссий. И в России, и в Азербайджане, я думаю, поддерживают те проекты, которые мы реализуем", - отметил глава азербайджанского государства.

"Мы знаем, насколько проект "Турецкий поток" важен и для России, и для Турции. Обе страны – наши близкие партнеры, поэтому мы с самого начала поддерживали этот проект. Что касается выхода азербайджанского газа на европейский рынок, то в Европу после реализации проекта "Южный газовый коридор" будет поставляться 10 млрд кубометров газа в год. По сравнению с тем объемом, который поставляет Россия, порядка 150-170 млрд кубометров газа в год, это очень небольшой объем. Поэтому проект "Южного газового коридора", конечно же, никакой не конкурент, и мы никогда так это не рассматривали. Это просто тот проект, который позволит Азербайджану реализовать свои газовые ресурсы на международных рынках. Часть газа по этому коридору уже поставляется на рынок Турции. В конце ноября проект TANAP (Трансанатолийский газопровод), являющийся частью "Южного газового коридора", уже был доведен до греческой границы, строительство газопровода от турецко-греческой границы до Италии завершено более чем на 90%", - поведал Ильхам Алиев.