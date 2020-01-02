Украина не готова к прямым поставкам газа из России

Украина пока еще не созрела к прямым поставка газа из России. Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев намерен это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам. "Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Евросоюза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику", - цитирует вице-премьер-министра "Интерфакс-Украина".

При этом он акцентировал внимание на том, что нигде в правилах ЕС не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны. Также Кулеба подчеркнул, что Россия не должна использовать газ как инструмент шантажа.