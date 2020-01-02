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Руководство Минобороны Азербайджана проверило боеготовность подразделений ПВО

Руководство Минобороны Азербайджана проверило боеготовность подразделений ПВО

Руководящий состав министерства обороны Азербайждана по поручению президента страны Ильхама Алиева побывал сегодня в одном из подразделений противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

Как отмечается, были отработаны вопросы приведения поднятых по тревоге подразделений в состояние полной боевой готовности, усиления боевого дежурства, защиты важных объектов и другие действия. Министр обороны Закир Гасанов осмотрел боевую технику и средства ПВО и высоко оценил учебно-боевые навыки личного состава.

Также глава министерства пожелал личному составу новые успехи и достижения в 2020 году.

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Вестник Кавказа

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