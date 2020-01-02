В Грузии установили новые тарифы на газ

С 1 января 2020 года для потребителей природного газа в Грузии установлены новые тарифы на природный газ.

Согласно решению Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения, теперь жители Тбилиси будут платить за кубометр газа на 0,002 тетри меньше и тариф составит 46,137 тетри за кубометр.

Тариф будет действовать до 31 декабря 2022 года. В комиссии пояснили, сохранение тарифа стало возможно из-за снижения тарифа на закупку так называемого "социального газа".

Новый потребительский тариф SOCAR Georgia Gas LLC с учетом НДС составляет 56,928 тетри / м3 (Ранее составлял 56,929 тетри / м3). Тариф для новых клиентов ОАО "Сакоргоргас", включая НДС, составляет 56,990 тетри / м3. (Ранее - 56,999 тетри / м3).

Новые потребительские тарифы вступили в силу будут действовать до 1 июля 2020 года, передает "Sputnik Грузия".



