Нетаньяху попросит предоставить ему иммунитет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были выдвинуты обвинения в коррупции, намерен попросить у Кнессета (однопалатный парламент) иммунитет от преследования по трем делам, инициированным генеральным прокурором страны.

По его словам, он хочет еще долгие годы руководить израильским правительством. "Согласно закону, иммунитет всегда временный. Иммунитет предоставляет народным избранникам временную защиту от суда. Он действует до окончания работы кнессета текущего созыва. Если кнессет закончит работу через три месяца, <...> то иммунитет заканчивается", - цитирует Нетаньяху РИА Новости.

Премьер сделал это заявление за несколько часов до того, как истек месяц, отпущенный для подачи такой просьбы.

Напомним, в ноябре 2019 года Генпрокуратура Израиля предъявила Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам – мошенничеству, получению взяток и злоупотреблению служебным положением.