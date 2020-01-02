В Турции по делу о побеге экс-главы Nissan задержано нескольких человек

В Турции задержали нескольких человек по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона. Об этом сообщил источник в МВД страны.

Ранее ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на источник сообщила, что Гон прилетел в Бейрут на частном самолете из Стамбула и пересек границу по своему французскому паспорту, а вся "спецоперация" проходила при участии частной охранной компании.

Отмечается, что МВД Турции начало расследование по факту прилета Гона в Стамбул, где он находился полтора часа перед вылетом в Ливан. По данным телеканала, задержаны семь человек, в том числе четыре пилота.

Напомним, Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 млрд иен (около $71 млн).