Григоровичу - 93

Во вторник, 2 января, выдающемуся советскому и российскому хореографу, народному артисту СССР Юрию Григоровичу исполняется 93 года.

Свои поздравления ему направил президент России Владимир Путин. "Вы принадлежите к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и вдохновенным, творческим трудом создавали славу русского балета. Ваши работы балетмейстера и хореографа в Большом театре и на других сценических площадках всегда становятся ярким событием в культурной жизни страны и мира", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства пожелал Григоровичу здоровья, успехов и всего самого доброго.