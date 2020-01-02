Алина Загитова рассказала об итогах 2019 года
Олимпийская чемпионка Алина Загитова подвела итоги 2019 года.
По ее словам, это был яркий год, который она запомнит на всю жизнь, так же как и олимпийский 2018-й.
"Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное – это золото на чемпионате мира в Японии – наше общее золото с великими тренерами Этери Георгиевной, Даниилом Марковичем и Сергеем Викторовичем. В конце года я хочу сказать спасибо в первую очередь именно вам – только с вашей поддержкой, наставничеством, заботой и терпением я смогла завоевать четвертый золотой титул в фигурном катании", - написала спортсменка на своей странице в социальной сети Instagram.
Также Загитова поблагодарила окружающих ее людей и болельщиков, которые весь год были рядом и переживали за нее.
Вестник Кавказа
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