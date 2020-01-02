"Голландия" официально перестала существовать

С 1 января 2020 года название "Голландия" официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды. Отныне все компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды".

Правительство считает, что такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией. Кроме того, руководство страны полагает, что данное решение перераспределит туристический поток, поскольку в настоящее время большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию - Амстердам, Харлем и Гаагу - и эти города не справляются с наплывом туристов.

Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тыс евро.

Напомним, ранее сообщалось, что новый государственный имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды, которое будет активно продвигаться на международных мероприятиях, в частности, на конкурсе Евровидение-2020. Кроме того, ребрендинг затронет футбольную сборную команду страны.