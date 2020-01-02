Отец Нурмагомедова простил Макгрегора

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что он простил бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора за его слова о дагестанцах.

Напомним, ранее пресс-конференции в Москве Макгрегор назвал жителей Дагестана трусами.

"Я его простил. Он ведет себя так, как ведет. Назвал целый народ трусами. Любой дагестанец, а не только Хабиб, мог бы его на асфальт приземлить. Но это было бы нехорошо", - цитирует Абдулманапа "Спорт-Экспресс".

"Раз он приехал в гости - пускай погостит, но ведет себя достойно. Меня абсолютно не затронули его слова", - добавил Нурмагомедов-старший.