Тутберидзе рассказала, чем отличается работа с девушками и юношами

Легендарный тренер российских чемпионок по фигурному катанию Этери Туберидзе объяснила разницу тренировочных подходов к девушкам и юношам.

"Это миф, правда. Я не строгая, нет. Скажу честно, наверное, есть жесткость в словах. Я могу словом наказать, это есть. Но это работает. С девочками. Мальчики немного другие", - цитирует ее Eurosport.

Также 45-летняя наставница поведала, почему не смогла тренировать свою дочь Диану Дэвис. "Нет, мне не удалось. Это эмоции. Мне кажется, я ругала ее больше, чем других спортсменок, потому что начинала ее воспитывать и тренировать одновременно. Меня это отвлекало. У меня не получается", - подчеркнула Тутберидзе.