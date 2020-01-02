Россия обновила рекорд нефтедобычи

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2019 году составил 560,2 млн тонн, что на 0,8% превышает показатель 2018 года. Об этом говорится оперативной сводке Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,25 млн баррелей.

НК "Роснефть" в прошлом году добыла 195,11 млн т (в декабре - 16,54 млн т), "ЛУКОЙЛ" - 82,12 млн т (6,94 млн т), "Сургутнефтегаз" - 60,76 млн т (5,19 млн т), "Газпром нефть" - 39,15 млн т (3,15 млн т), "Татнефть" - 29,8 млн т (2,53 млн т), "Башнефть" - 18,67 млн т (1,59 млн т), "Славнефть" - 13,97 млн т (1,19 млн т), "НОВАТЭК" - 8,41 млн т (688,05 тыс т), "РуссНефть" - 7,12 млн т (599,19 тыс т).

При этом в ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывают отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, в 2019 году добыли 83,61 млн т нефти и газового конденсата . Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит. Операторы СРП за указанный период добыли 19,42 млн т нефтяного сырья (в декабре - 1,65 млн т).

Также сообщается, что экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2019 году составил 248,51 млн тонн, что на 3,7% выше аналогичного показателя 2018 года. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,99 млн баррелей.

Согласно оперативной сводке ЦДУ ТЭК, объем добычи газа в России в прошлом году году вырос на 1,7% по сравнению с 2018 годом и составил 737,59 млрд куб м. В декабре в РФ было произведено 67,21 млрд куб. м газа (практически как и в том же месяце прошлого года).